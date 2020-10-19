В центре Праги открыли четырехзвездочный отель, который будет принимать исключительно постояльцев с коронавирусом.

Об этогм сообщила компания Czech Inn Hotels, которой принадлежит этот отель.

Как сообщается, номер нужно бронировать через электронную почту и одновременно предъявить положительный тест на COVID-19.

По словам представителей компании, отель подойдет людям, которые во время путешествия узнали о том, что они инфицированы, или жителям Праги, которым нужно пойти на самоизоляцию, чтобы не подвергать опасности своих родных.

Обслуживание в отеле устроено полностью бесконтактно: общение с администратором через специальный барьер, ключи в дверях комнат, а пищу или лекарства можно только онлайн. Гости должны не выходить из своих комнат, кроме крайних случаев – вызов врача или для того, чтобы забрать доставку.

Кроме этого, для постояльцев работает ресторан. Его сотрудники одеты в защитные костюмы.

После выезда постояльцев, комнаты будут оставлять на один день пустыми, а после этого – тщательно будут продезинфицированные.