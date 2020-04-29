У премьер-министра Британии Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын.

Об этом сообщает британское агентство ВВС со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Саймондс родила сына сегодня утром в лондонской больнице.

Как сообщил представитель канцелярии премьера, мать и новорожденный чувствуют себя очень хорошо.

“Премьер-министр и госпожа Саймондс рады сообщить о рождении этим утром здорового мальчика в лондонской больнице. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Премьер-министр и госпожа Саймондс хотели бы поблагодарить великолепную команду медиков родильного отделения”, – говорится в заявлении, которое цитирует издание The Guardian.

55-летний Джонсон и 32-летняя Саймондс в конце февраля объявили, что обручились и ждут ребенка “в начале лета”. В связи с этим возникли предположения, что роды прошли раньше срока.

Это первая в истории Британии неженатая пара, которая живет в премьерской резиденции на Даунинг-Стрит, 10.

Для Бориса Джонсона это будет уже третий брак. От второго брака с адвокатом Мариной Уилер у политика есть четверо детей.

О романтических отношениях Джонсона и Саймондс стало известно в начале 2019 года. Познакомились же они в 2012 году: девушка работала в штабе Джонсона на перевыборах мэра Лондона. Джонсон был одним из кандидатов —, и выборы выиграл.

До августа 2018 года Саймондс была главой пресс департамента Консервативной партии. В июле 2019-го девушка переехала вместе с Джонсоном в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.