Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это уже второй случай заболевания COVID-19 среди подчиненных Пенса с начала марта.

“Она замечательная молодая женщина, Кэти, ее очень хорошо тестировали в течение длительного периода времени. А потом внезапно сегодня у нее был положительный результат”, – сказал президент Дональд Трамп.

Он заверил, что Миллер с ним не контактировал, но отметил, что она общалась с Пенсами.

Кроме того, личная помощница Иванки Трамп также дала положительный результат на коронавирус. По словам источника, она работает у Иванки в течение почти двух месяцев и была протестирована. Но Иванку и ее мужа Джареда Кушнера также направили на тестирование.

В связи с этим сотрудников Белого дома будут ежедневно тестировать на коронавирус.