Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что это уже второй случай заболевания COVID-19 среди подчиненных Пенса с начала марта.
“Она замечательная молодая женщина, Кэти, ее очень хорошо тестировали в течение длительного периода времени. А потом внезапно сегодня у нее был положительный результат”, – сказал президент Дональд Трамп.
Он заверил, что Миллер с ним не контактировал, но отметил, что она общалась с Пенсами.
Кроме того, личная помощница Иванки Трамп также дала положительный результат на коронавирус. По словам источника, она работает у Иванки в течение почти двух месяцев и была протестирована. Но Иванку и ее мужа Джареда Кушнера также направили на тестирование.
В связи с этим сотрудников Белого дома будут ежедневно тестировать на коронавирус.
- У одного из личных помощников президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа был подтвержден коронавирус.