Об этом сообщает местное издание R7.
Также бразильский президент сделал магнитно-резонансную томографию легких, она не выявила никаких нарушений в структуре органов.
В связи со сложившейся ситуацией, президент Бразилии отменил всю свою повестку работы на неделю.
Сам Болсонару пренебрегал опасностью коронавируса и называл его раздутой болезнью.
Бразильские медики также проверят всех, кто контактировал с Болсонару в последнее время.
- Ранее сообщалось, что Бразильский суд обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску в общественных местах.
- Также в стране требовали отставки президента из-за кризиса COVID-19.