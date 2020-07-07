Об этом сообщает местное издание R7.

Также бразильский президент сделал магнитно-резонансную томографию легких, она не выявила никаких нарушений в структуре органов.

В связи со сложившейся ситуацией, президент Бразилии отменил всю свою повестку работы на неделю.

Сам Болсонару пренебрегал опасностью коронавируса и называл его раздутой болезнью.

Бразильские медики также проверят всех, кто контактировал с Болсонару в последнее время.

  • Ранее сообщалось, что Бразильский суд обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску в общественных местах.
  • Также в стране требовали отставки президента из-за кризиса COVID-19.