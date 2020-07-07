У президента Бразилии Жаира Болсонару поднялась температура, он прошел тест на COVID-19 и начал принимать гидроксихлорохин.

Об этом сообщает местное издание R7.

Также бразильский президент сделал магнитно-резонансную томографию легких, она не выявила никаких нарушений в структуре органов.

В связи со сложившейся ситуацией, президент Бразилии отменил всю свою повестку работы на неделю.

Сам Болсонару пренебрегал опасностью коронавируса и называл его раздутой болезнью.

Бразильские медики также проверят всех, кто контактировал с Болсонару в последнее время.