У президента Бразилии Жаира Болсонару, который переболел коронавирусом COVID-19, нашли грибок в легких.

Об этом рассказал сам Болсонару.

Перед тем как диагностировать полное выздоровление от коронавируса, пациент должен получить три положительных теста на наличие антител в крови. У Болсонару пока есть только один такой тест.

Во время последнего обследования он рассказал медикам, что страдает из-за чрезмерной усталости. После сдачи всех необходимых анализов ему порекомендовали пропить курс антибиотиков.

“Я только что сделала анализ крови. Я чувствовал себя слабым вчера. Медики также нашли немного инфекции. Теперь я на антибиотиках”, – сказал Болсонаро.

Также он сказал, что спустя 20 дней изоляции у него появился грибок в легких.

Как известно, президент Бразилии уже переболел коронавирусом. До своего заражения Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии. Он также нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.