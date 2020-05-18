Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

“Если уже решили открывать транспорт, то нужно разрешать местной власти открывать его там, где они видят возможность соблюдения безопасности. Люди выходят на работу, им нужно дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности”, – заявил Владимир Зеленский.

При этом, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в данный момент ситуация в восьми регионах Украины не соответствует критериям, при которых можно было бы запускать общественный транспорт.

По мнению Степанова, ситуацию в этих областях можно изменить на протяжении одной недели.

Напомним, что после 22 мая в Киеве, как и в других регионах страны, начнется следующий этап ослабления карантина: начнут работать промышленные рынки.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.