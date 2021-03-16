Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, Владимира Зеленского в первом туре поддержали бы 27,4% респондентов (среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Согласно данным Центра Разумкова, в феврале за Зеленского готовы были проголосовать 23,1% респондентов (следовательно рейтинг главы государства несколько вырос).

За Петра Порошенко сейчас готовы отдать голоса 19,7% опрошенных. Политик – на втором месте в рейтинге.

Стоит отметить, что, по состоянию на начало февраля, Порошенко находился на третьем месте в рейтинге (после Юрия Бойко). Уровень поддержки пятого президента за месяц вырос с 17,8% до 19,7%, и Порошенко вышел на второе место. Как известно, в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95% голосов.

За одного из лидеров “ОПЗЖ” Юрия Бойко сейчас готовы проголосовать 17,1% респондентов (в феврале было 19,9%).

За лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 10,1% опрошенных (в феврале было 11,2%).

За Игоря Смешко проголосовали бы 6,3% опрошенных, за Владимира Гройсмана – 3,3%, за Руслана Кошулинского – 2,8%, за Олега Ляшко – 2,4%, за Дмитрия Разумкова – 2%, за Анатолия Гриценко – 1 7%, за Виталия Кличко – 0,9%.

В случае, если бы кандидатом от партии “Оппозиционная платформа – За життя” вместо Бойко был Виктор Медведчук, голоса распределились бы несколько иным образом.

Владимир Зеленский получил бы 27,9% голосов среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За Петра Порошенко проголосовали бы 20,3% респондентов.

На третьем месте оказалась бы Юлия Тимошенко с 10,5% голосов.

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента.

Так, если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то действующий глава государства набрал бы 57,2%, а лидер “Европейской Солидарности” – 42,8% (отрыв составляет чуть более 14%).

Как известно, во втором туре президентских выборов 2019 года Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей. Таким образом, на данный момент рейтинг политика вырос более чем на 18%. Владимир Зеленский во втором туре выборов получил 73,22% голосов. Следовательно, его рейтинг снизился более чем на 16%.

Петр Порошенко уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (58% и 42% соответственно).

Также у Бойко во втором туре выигрывает и Зеленский (66,4% против 33,6%).

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.