Об этом сообщил их представитель телеканалу CNN.
«Меган беременна вторым ребенком”, – подтвердил пресс-секретарь.
“Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка”, – сказал пресс-секретарь.
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Их первому ребенку Арчи 19 месяцев.
- В январе принц Гарри и его жена, голливудская актриса Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи, отказаться от выполнения королевских обязанностей, чтобы больше времени жить частной жизнью. Гарри и Меган Маркл были лишены королевских титулов и с марта не выходят в свет как члены королевской семьи.
- Теперь принц и голливудская актриса занимаются благотворительностью, работают над подкастом и основали продюсерскую фирму.