Об этом сообщил их представитель телеканалу CNN.

«Меган беременна вторым ребенком”, – подтвердил пресс-секретарь.

“Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка”, – сказал пресс-секретарь.

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Их первому ребенку Арчи 19 месяцев.