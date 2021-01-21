На коммерческом рынке Украины легальная вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться к лету.

Об этом рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина” министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он напомнил, что Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что все граждане Украины из “групп риска” будут вакцинированы за государственный счет.

“Этот план состоит из пяти этапов. Начнем с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. С каждым этапом охват людей вакцинацией будет расти. На пятом этапе мы вакцинируем людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателям и не имеют сопутствующих заболеваний”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что те украинцы, которые попадают в пятую группу, но хотят вакцинироваться раньше, смогут это сделать, самостоятельно купив вакцину.

“Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 в начале 2022 гг., но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке. Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины“, – подчеркнул глава МОЗ.

Степанов также напомнил, что Украина определила два пути получения вакцин: от глобального механизма COVAX, а также через закупку непосредственно у производителей.

По словам министра, от COVAX 8 млн доз вакцин должны поступить “уже в первом полугодии 2021 года”: среди них “вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna”.

“Кроме того, 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer в Украину в случае, если страна будет отвечать установленным критериям. Украина этим критериям соответствует, в частности, у нас есть утвержденный национальный план вакцинации, возможность обеспечить холодовую цепочку, соответствующую логистику и условия хранения”, – рассказал Степанов.

Министр не стал называть компании, с которыми сейчас ведутся переговоры о закупке вакцин, ссылаясь на “договоры о неразглашении и конфиденциальности”. При этом Степанов заверил, что “речь идет о мировых топ-компаниях с безупречной репутацией, производящих вакцины от коронавирусной болезни”.