Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев Харьковская область имеет собственный антирекорд.

В частности, за последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19 – по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов.

“Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаях еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице №1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов)”, – отметил Кучер.

Он добавил, что 75 человек с подтвержденным COVID-19 госпитализированы, 55 – на самоизоляции. Среди госпитализированных – 1 человек находится в реанимации на кислородной маске.

Кроме того, 105 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы, 24 – на самоизоляции.

Всего с начала эпидемии в Харьковской области зафиксировали 359 подозрений на коронавирус, из них 147 подтверждены, а 83 – опровергнуты. 15 больных уже выздоровели, двое – умерли.