Об этом сообщает Судебная власть Украины.
“У одного из работников Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование вирусом COVID-19. Установлено круг контактных лиц и проводится тестирование”, – говорится в сообщении.
В суде проводится полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.
Всем работникам админсуда рекомендуется безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственному руководителю по месту работы.
Как известно, Седьмой апелляционный административный суд расположен в Виннице.
- По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировано 21 тысяча 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 321 случай заболевания – за последние сутки.