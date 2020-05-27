У одного из работников Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

“У одного из работников Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование вирусом COVID-19. Установлено круг контактных лиц и проводится тестирование”, – говорится в сообщении.

В суде проводится полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.

Всем работникам админсуда рекомендуется безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственному руководителю по месту работы.

Как известно, Седьмой апелляционный административный суд расположен в Виннице.