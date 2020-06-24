Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие “Чернобыльская АЭС”.
Работника направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача. До этого у него был отпуск, последний раз больной появлялся на ЧАЭС еще 9 июня.
Среди персонала обнаружили одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он также находится на самоизоляции под наблюдением врача.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- По состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая COVID-19, за сутки – 833.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.