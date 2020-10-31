Covid-19 Украина

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В Совете Европы заявили, что проект Зеленского о КСУ является грубым нарушением Конституции

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

Суббота, 31 октября 2020, 20:16

Об этом сообщается в письме Венецианской комиссии, опубликованном на сайте Совета Европы.

Так, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO Марин Мрчела совместно обратились к спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

В письме отмечается, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией в соответствии с Конституцией страны и международными обязательствами и, в частности, рекомендациями Группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO).

Мрчела и Букиккио заявили, что “полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к КСУ”. Однако законопроект Зеленского “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству” не считают приемлемым.

“Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже в случае если оно имеет под собой, возможно, уважительную причину, не приведет к конституционализму и уважению верховенства права, которые являются принципами борьбы с коррупцией”, – говорится в письме.

Букиккио и Мрчела отметили, что понимают вызов, который стоит перед украинским народом, но настаивают над поиском альтернативных путей выхода из ситуации.

“Мы призываем вас учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения об увольнении судей КС. Мы рекомендуем вам изучить возможные альтернативные пути”, – говорится в письме.

Решение КСУ по НАПК и ложному декларированию

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ.

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

28 октября на выполнение решения КСУ НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Однако после заседания СНБО Кабинет министров обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

В Евросоюзе считают скандальное решение КСУ основанием для приостановления “безвизовых”. Однако в Кабмине уверяют, что угрозы нет.

Политолог Виктор Таран в статье для #Букв рассказал о возможных последствиях такого решения КСУ.

30 октября в Конституционном суде Украины объяснили, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является требованием в любой современной демократической стране.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Председатель КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и освободить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

  • Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Также он был вызван на допрос, но он сообщил, что не придет.
Теги: декларування, декларування, Зеленський, НАПК, рішення КСУ, КСУ

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