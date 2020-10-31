В Совете Европы заявили, что проект Зеленского о КСУ является грубым нарушением Конституции

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

Об этом сообщается в письме Венецианской комиссии, опубликованном на сайте Совета Европы.

Так, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO Марин Мрчела совместно обратились к спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

В письме отмечается, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией в соответствии с Конституцией страны и международными обязательствами и, в частности, рекомендациями Группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO).

Мрчела и Букиккио заявили, что “полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к КСУ”. Однако законопроект Зеленского “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству” не считают приемлемым.

“Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже в случае если оно имеет под собой, возможно, уважительную причину, не приведет к конституционализму и уважению верховенства права, которые являются принципами борьбы с коррупцией”, – говорится в письме.

Букиккио и Мрчела отметили, что понимают вызов, который стоит перед украинским народом, но настаивают над поиском альтернативных путей выхода из ситуации.

“Мы призываем вас учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения об увольнении судей КС. Мы рекомендуем вам изучить возможные альтернативные пути”, – говорится в письме.