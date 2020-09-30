Верховная Рада Украины намерена отменить следующие пленарные заседания на этой неделе из-за увеличения количества больных коронавирусом COVID-19 среди нардепов и работников аппарата.

Соответствующее объявление сделал спикер ВР Дмитрий Разумков по итогам совещания с представителями фракций, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Разумкова, за последние дни в Раде коронавирусом заболели “до 10 человек”.

“Сейчас прошло совещание с представителями всех фракций и групп. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера-позавчера заболело большое количество людей, как в сессионном зале, так и в аппарате ВР. За последние несколько дней до 10 человек заболело. Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу (1 – 2 октября, – ред.) определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада продолжала свою работу, но дала возможность уменьшить количество людей в одном помещении. Я хотел бы напомнить, что, согласно действующему законодательству, заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме”, – отметил Разумков.

Он уточнил, что соответствующее постановление нардепы должны сегодня рассмотреть на заседании (после подготовки регламентным комитетом).

Разумков также призвал нардепов одеть защитные маски.

“Вы выступаете – тогда снимаете, а то такое ощущение, что у вас нет коронавируса”, – подчеркнул спикер ВР.

К рассмотрению на сегодняшнем заседании был определен ряд приоритетных законопроектов. За обновленный проект повестки дня проголосовали 278 народных депутатов.

По данным нардепа от “Голоса” Ярослава Железняка, в Парламенте еще 8 нардепов заболели коронавирусом.

По его словам, заседания будут отменены не только 1 – 2 октября, но и на следующей пленарной неделе (5 – 9 октября).

Таким образом, в течение октября в Парламенте не планируется проводить пленарные заседания. Исключение – 20 октября, когда планируется рассмотрение госбюджета на 2021 год.

“В Раде за день 8 человек, больных коронавирусом. И это только депутаты. Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг – пятницу и всю следующую пленарную неделю. 20 октября заседание по бюджету”, – написал Железняк.

Такие же данные приводит и нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.