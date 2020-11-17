Верховная Рада Украины не смогла отменить действие в нашей стране "карантина выходного дня".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 4381 проголосовали только 149 нардепов (при 226 минимально необходимых).

Так, от фракции “Слуги народа” проголосовали “за” лишь 34 депутата (9 высказались против, 139 воздержались, 24 не голосовали).

Поддержали документ: 20 нардепов от “Европейской Солидарности” (4 не голосовали), 19 – от ВО “Батькивщина” (2 не голосовали), 14 – от группы “Партия “За майбутне” (8 не голосовали), 17 – от группы “Довира” (1 нардеп воздержался, еще 1 не голосовал), 19 – от “Голоса”, 20 – от ОПЗЖ (15 – не голосовали), 6 внефракционных.

Представители фракций “Батькивщины”, “Голоса”, “Европейской Солидарности”, группы “Довира”, ОПЗЖ критиковали введение “карантина выходного дня”, отмечая, что он не даст нужного эффекта, но ударит по бизнесу.

В то же время глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия призвал “перейти от политической дискуссии к сугубо профессиональной медицинской дискуссии” и дать Правительству “14 или 20 дней, чтобы увидеть, дает ли это (карантин выходного дня, – ред.) результат”.

Арахамия отметил, что “частичный карантин лучше, чем полный локдаун”.

В итоге в Раде не нашлось достаточно голосов для отмены “карантина выходного дня”.

Постановление обязывало Кабинет Министров пересмотреть свое решение по указанному карантину “в течение трех календарных дней” “с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни”.