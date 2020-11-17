Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За соответствующий проект постановления № 4381 проголосовали только 149 нардепов (при 226 минимально необходимых).
Так, от фракции “Слуги народа” проголосовали “за” лишь 34 депутата (9 высказались против, 139 воздержались, 24 не голосовали).
Поддержали документ: 20 нардепов от “Европейской Солидарности” (4 не голосовали), 19 – от ВО “Батькивщина” (2 не голосовали), 14 – от группы “Партия “За майбутне” (8 не голосовали), 17 – от группы “Довира” (1 нардеп воздержался, еще 1 не голосовал), 19 – от “Голоса”, 20 – от ОПЗЖ (15 – не голосовали), 6 внефракционных.
Представители фракций “Батькивщины”, “Голоса”, “Европейской Солидарности”, группы “Довира”, ОПЗЖ критиковали введение “карантина выходного дня”, отмечая, что он не даст нужного эффекта, но ударит по бизнесу.
В то же время глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия призвал “перейти от политической дискуссии к сугубо профессиональной медицинской дискуссии” и дать Правительству “14 или 20 дней, чтобы увидеть, дает ли это (карантин выходного дня, – ред.) результат”.
Арахамия отметил, что “частичный карантин лучше, чем полный локдаун”.
В итоге в Раде не нашлось достаточно голосов для отмены “карантина выходного дня”.
Постановление обязывало Кабинет Министров пересмотреть свое решение по указанному карантину “в течение трех календарных дней” “с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни”.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- В Украине за сутки “карантина выходного дня” полицейские открыли девять уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Остановили работу 1355 заведений.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” – это шанс избежать полного локдауна в стране.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.