Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Инцидент произошел во время рассмотрения поправок к законопроекту №2194 о “земельной децентрализации” (передаче земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов).
Возгорание произошло в секторе фракции “Голоса” – на месте депутата Леси Василенко.
Об инциденте нардепы уже шутят в соцсетях, отмечая, что “Рада перегрелась”, а также что “первые сенсорные кнопки в ВР задымились после сотен поправок за землю”.
В Раде объявляли перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение.
Как известно, в Верховной Раде Украины со 2 марта начали использовать в зале заседаний сенсорную кнопку, что считывает отпечаток пальца нардепов.
Согласно новым правилам голосования в ВР, сначала нажимается сенсорная кнопка, а затем кнопки “за”, “против”, “воздержался”. Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть одновременно надо держать две кнопки: сенсорную и кнопку голосования.
- В феврале этого года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины Владиславу Поляку по фактам неличного голосования (ст. 364-2 УК Украины). Это первый в практике случай привлечения к ответственности за так называемое “кнопкодавство”.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Владислав Поляк потеряет свои депутатские полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании.