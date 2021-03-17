В Верховной Раде Украины во время заседания задымился пульт для голосования. Из-за этого был объявлен перерыв.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Инцидент произошел во время рассмотрения поправок к законопроекту №2194 о “земельной децентрализации” (передаче земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов).

Возгорание произошло в секторе фракции “Голоса” – на месте депутата Леси Василенко.

Об инциденте нардепы уже шутят в соцсетях, отмечая, что “Рада перегрелась”, а также что “первые сенсорные кнопки в ВР задымились после сотен поправок за землю”.

В Раде объявляли перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение.

Как известно, в Верховной Раде Украины со 2 марта начали использовать в зале заседаний сенсорную кнопку, что считывает отпечаток пальца нардепов.

Согласно новым правилам голосования в ВР, сначала нажимается сенсорная кнопка, а затем кнопки “за”, “против”, “воздержался”. Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть одновременно надо держать две кнопки: сенсорную и кнопку голосования.