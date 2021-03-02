В Верховной Раде Украины с сегодняшнего дня начали использовать в зале заседаний сенсорную кнопку, что считывает отпечаток пальца нардепов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как отметил спикер ВР Дмитрий Разумков, открывая заседание, использование сенсорной кнопки позволит исключить неперсональное голосование народных депутатов (“кнопкодавство”).

Согласно новым правилам голосования в ВР, сначала нажимается сенсорная кнопка, а затем кнопки “за”, “против”, “воздержался”.

Стоит отметить, что пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. Следовательно, это делает невозможным неперсональное голосование.

Депутаты перед заседанием протестировали эту систему.

В сессионном зале с использованием сенсорной кнопки сегодня зарегистрировалось 275 народных депутатов.

При этом некоторые из нардепов заявляли, что у них не получилось с первого раза зарегистрироваться (в частности представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич).

“Вы отпустили, ну я же вижу. Далее, когда будете голосовать, это будет учтено как регистрация. Вы не отпускайте, руки должны быть заняты”, – отметил в ответ Разумков.

Накануне спикер ВР на заседании согласительного совета депутатских фракций отмечал, что введение новой системы (сенсорной кнопки) снимает вопрос относительно привязки регистрационной карточки нардепа, поскольку исключает одновременное голосование более чем с одного рабочего места.

“Это снимает любые дискуссии о кнопкодавстве”, – заявил Разумков.

Стоит отметить, что сенсорную систему в украинском парламенте пытались внедрить не один год.

В августе 2019 года сообщалось, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели следственные действия в здании Верховной Рады и заблокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования. Уголовное производство тогда было открыто по заявлению первого заместителя главы аппарата ВР Владимира Слышинского (будто бы из-за того, что внедрение сенсорной кнопки “не соответствует ряду статей регламента”).

Перед началом работы Верховной Рады этого созыва Руслан Стефанчук анонсировал переход на новую систему голосования “Рада-4”.