Локдаун на три недели может привести к падению ВВП от 0,5% до 0,7% ВВП, а восстановление экономики до уровня 2019 займет несколько лет.

Такое мнение в интервью #Буквам озвучил глава наголового комитета Даниил Гетманцев.

“От половины до 0,7% падения ВВП. Такое будет падение, если мы на 3 недели закроем торговлю и развлечения, если будет такой же локдаун, как был этой весной. Это мы рассчитали”, —отметил он.

До конца текущего года падение ВВП может быть на уровне 6%.

“Если по прогнозу Нацбанка, до конца 2020 года падение будет около 6%, то нужно 2-3 года, чтобы выйти на уровень 2019”, — добавил Гетманцев.

В то же время депутат не смог сообщить какие-либо подробности о будущем локдауне.

“Это вопрос не к Верховной Раде, а к Кабмину. Я считаю, что его (локдаун — ред.) нужно ввести срочно. Я считаю, что мы не должны исходить из интересов тех или иных социальных групп, когда мы принимаем решение о локдауне. Мы должны жизни спасать, решения должны принимать эпидемиологи, а не соцсети”, — подчеркнул депутат.