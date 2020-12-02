Такое мнение в интервью #Буквам озвучил глава наголового комитета Даниил Гетманцев.
“От половины до 0,7% падения ВВП. Такое будет падение, если мы на 3 недели закроем торговлю и развлечения, если будет такой же локдаун, как был этой весной. Это мы рассчитали”, —отметил он.
До конца текущего года падение ВВП может быть на уровне 6%.
“Если по прогнозу Нацбанка, до конца 2020 года падение будет около 6%, то нужно 2-3 года, чтобы выйти на уровень 2019”, — добавил Гетманцев.
В то же время депутат не смог сообщить какие-либо подробности о будущем локдауне.
“Это вопрос не к Верховной Раде, а к Кабмину. Я считаю, что его (локдаун — ред.) нужно ввести срочно. Я считаю, что мы не должны исходить из интересов тех или иных социальных групп, когда мы принимаем решение о локдауне. Мы должны жизни спасать, решения должны принимать эпидемиологи, а не соцсети”, — подчеркнул депутат.
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