Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть законопроекты о сезонном переводе часов и реструктуризации валютных кредитов.

Об этом свидетельствует переписка нардепов от “Слуги народа”, которая попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

Как известно, работа ВР сейчас заблокирована поправками к законопроекту о “земельной децентрализации”, которых более 3 тысяч.

В связи с этим сегодня на 13:00 запланировано внеочередное заседание Рады.

Судя по переписке, “слуги народа” сегодня утром начали собирать необходимые 150 подписей для его проведения.

Стоит отметить, что сегодня планируются два внеочередных пленарных заседания (соответственно, “слуги народа” собирают подписи под двумя подписными листами).

Об этом также сегодня объявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

“После запросов у нас еще два внеочередных пленарных заседания (с 13:00 – ред.)”, – отметил он.

На первом из них планируется рассмотреть:

• Изменения в графике сессии ВР, предусматривающие отмену пленарных заседаний до 13 апреля.

• Проект закона об освобождении производителей вакцин от COVID-19 и всех приобщенных к вакцинации медиков от ответственности за любые негативные последствия прививок (№5247). Ранее отмечалось, что он необходим, чтобы Украина получила бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в том числе и вакцину Pfizer.

На втором внеочередном заседании планируют рассмотреть:

• антиколлекторский закон (№4241, второе чтение);

• проекты о реструктуризации валютных кредитов (№№4475, 4398, 4399, первое чтение);

• об отмене перехода на летнее время (№4201, второе чтение).