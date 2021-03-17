Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Всему виной стал законопроект №2194 и более 3000 поправок к нему, поданных, в частности, нардепами от ОПЗЖ и “Батькивщины”.
Все началось с того, что с парламентской трибуны выступил нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, который заявил, что украинцы “стали жертвами поправочного террора”. По его словам, с нынешними темпами Рада будет рассматривать поправки к законопроекту не одну неделю.
“Представители “Батькивщины” и ОПЗЖ снова заблокировали работу парламента поправочным спамом. Политические силы, которые фактически десятилетиями крышевали “серые” и “черные” земельные схемы… сегодня не дают передать местным общинам полномочия распоряжаться 10 млн гектаров государственных земель за пределами населенных пунктов… На окончательное голосование в целом по этому проекту (по законопроекту №2194, – ред.) мы выходим только в мае. Другой важный законопроект о земельных аукционах мы сможем рассмотреть только в начале июня. К этому проекту тоже более 800 поправок поступило. Коллеги, это не называется парламентаризмом. Это возвращение к поправочному террору, шантажу и парламентской обструкции”, – отметил Фролов.
После этого выступления “право на реплику” попросили фракции “Батькивщины” и ОПЗЖ.
Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко в ответ заявила о “шабаше” в ВР “по продавливанию закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам без контроля государства”. По словам Тимошенко, ее политсила пытается поправками “оставить за государством Украина право владеть украинской сельскохозяйственной землей”.
Взял слово и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Он вышел к трибуне и начал свое выступление на русском языке.
“Слышите, “слуги”! Я рекомендую слово “поправочный терроризм” – особенно члену регламентного комитета, – забыть в этом зале навсегда. Доказательства – и в суд иди!” – заявил Шуфрич, добавив, что на украинском языке члены регламентного комитета его якобы “не слышат”.
Как сообщил корреспондент #Букв, после выступлений нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович быстро подошел к “слуге” Фролову и схватил того за уши.
После этого другие нардепы от ОПЗЖ начали успокаивать Колтуновича. В частности, нардеп Шуфрич оттягивал коллегу в сторону от Фролова.
Конфликт, в конце концов, удалось решить.
- 31 марта прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.
- В апреле его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. При этом, документом запрещена продажа государственных и коммунальных земель. А вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
- В мае Конституционный суд Украины получил представление от 48 народных депутатов относительно конституционности закона о рынке земли.