В зале заседаний Верховной Рады сегодня произошел конфликт между нардепами от "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За життя".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Всему виной стал законопроект №2194 и более 3000 поправок к нему, поданных, в частности, нардепами от ОПЗЖ и “Батькивщины”.

Все началось с того, что с парламентской трибуны выступил нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, который заявил, что украинцы “стали жертвами поправочного террора”. По его словам, с нынешними темпами Рада будет рассматривать поправки к законопроекту не одну неделю.

“Представители “Батькивщины” и ОПЗЖ снова заблокировали работу парламента поправочным спамом. Политические силы, которые фактически десятилетиями крышевали “серые” и “черные” земельные схемы… сегодня не дают передать местным общинам полномочия распоряжаться 10 млн гектаров государственных земель за пределами населенных пунктов… На окончательное голосование в целом по этому проекту (по законопроекту №2194, – ред.) мы выходим только в мае. Другой важный законопроект о земельных аукционах мы сможем рассмотреть только в начале июня. К этому проекту тоже более 800 поправок поступило. Коллеги, это не называется парламентаризмом. Это возвращение к поправочному террору, шантажу и парламентской обструкции”, – отметил Фролов.

После этого выступления “право на реплику” попросили фракции “Батькивщины” и ОПЗЖ.

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко в ответ заявила о “шабаше” в ВР “по продавливанию закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам без контроля государства”. По словам Тимошенко, ее политсила пытается поправками “оставить за государством Украина право владеть украинской сельскохозяйственной землей”.

Взял слово и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Он вышел к трибуне и начал свое выступление на русском языке.

“Слышите, “слуги”! Я рекомендую слово “поправочный терроризм” – особенно члену регламентного комитета, – забыть в этом зале навсегда. Доказательства – и в суд иди!” – заявил Шуфрич, добавив, что на украинском языке члены регламентного комитета его якобы “не слышат”.

Как сообщил корреспондент #Букв, после выступлений нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович быстро подошел к “слуге” Фролову и схватил того за уши.

После этого другие нардепы от ОПЗЖ начали успокаивать Колтуновича. В частности, нардеп Шуфрич оттягивал коллегу в сторону от Фролова.

Конфликт, в конце концов, удалось решить.