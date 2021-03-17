Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Всему виной стал законопроект №2194 и более 3000 поправок к нему, поданных, в частности, нардепами от ОПЗЖ и “Батькивщины”.

Все началось с того, что с парламентской трибуны выступил нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, который заявил, что украинцы “стали жертвами поправочного террора”. По его словам, с нынешними темпами Рада будет рассматривать поправки к законопроекту не одну неделю.

“Представители “Батькивщины” и ОПЗЖ снова заблокировали работу парламента поправочным спамом. Политические силы, которые фактически десятилетиями крышевали “серые” и “черные” земельные схемы… сегодня не дают передать местным общинам полномочия распоряжаться 10 млн гектаров государственных земель за пределами населенных пунктов… На окончательное голосование в целом по этому проекту (по законопроекту №2194, – ред.) мы выходим только в мае. Другой важный законопроект о земельных аукционах мы сможем рассмотреть только в начале июня. К этому проекту тоже более 800 поправок поступило. Коллеги, это не называется парламентаризмом. Это возвращение к поправочному террору, шантажу и парламентской обструкции”, – отметил Фролов.

После этого выступления “право на реплику” попросили фракции “Батькивщины” и ОПЗЖ.

Верховна Рада 17 березня

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко в ответ заявила о “шабаше” в ВР “по продавливанию закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам без контроля государства”. По словам Тимошенко, ее политсила пытается поправками “оставить за государством Украина право владеть украинской сельскохозяйственной землей”.

Юлія Тимошенко

Верховна Рада 17 березня

Взял слово и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Он вышел к трибуне и начал свое выступление на русском языке.

“Слышите, “слуги”! Я рекомендую слово “поправочный терроризм” – особенно члену регламентного комитета, – забыть в этом зале навсегда. Доказательства – и в суд иди!” – заявил Шуфрич, добавив, что на украинском языке члены регламентного комитета его якобы “не слышат”.

Как сообщил корреспондент #Букв, после выступлений нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович быстро подошел к “слуге” Фролову и схватил того за уши.

После этого другие нардепы от ОПЗЖ начали успокаивать Колтуновича. В частности, нардеп Шуфрич оттягивал коллегу в сторону от Фролова.

Конфликт, в конце концов, удалось решить.

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Фото: #Буквы

  • 31 марта прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.
  • В апреле его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. При этом, документом запрещена продажа государственных и коммунальных земель. А вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
  • В мае Конституционный суд Украины получил представление от 48 народных депутатов относительно конституционности закона о рынке земли.