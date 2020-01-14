Об этом свидетельствует соответствующий документ, который зафиксировал у народного депутата от фракции “Слуги народа” Андрея Геруса корреспондент #Букв.
В представлении на имя спикера Парламента Дмитрия Разумкова указано, что приоритетами деятельности объединения станут:
- Защита прав человека;
- Утверждение верховенства права;
- Укрепление гражданского общества;
- Борьба с коррупцией;
- Европейская интеграция Украины;
- Защита экономической конкуренции.
На данный момент документ подписали 13 нардепов.
- Напомним, в Верховной Раде 8-го созыва межфракционное объединение “Еврооптимисты” появилось в начале февраля 2015 года, в него вошли бывшие журналисты, активисты и прочие “молодые политики”.