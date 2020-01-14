Об этом свидетельствует соответствующий документ, который зафиксировал у народного депутата от фракции “Слуги народа” Андрея Геруса корреспондент #Букв.

В представлении на имя спикера Парламента Дмитрия Разумкова указано, что приоритетами деятельности объединения станут:

  • Защита прав человека;
  • Утверждение верховенства права;
  • Укрепление гражданского общества;
  • Борьба с коррупцией;
  • Европейская интеграция Украины;
  • Защита экономической конкуренции.

На данный момент документ подписали 13 нардепов.

Фото: #Буквы

  • Напомним, в Верховной Раде 8-го созыва межфракционное объединение “Еврооптимисты” появилось в начале февраля 2015 года, в него вошли бывшие журналисты, активисты и прочие “молодые политики”.