Об этом свидетельствует соответствующий документ, который зафиксировал у народного депутата от фракции “Слуги народа” Андрея Геруса корреспондент #Букв.

В представлении на имя спикера Парламента Дмитрия Разумкова указано, что приоритетами деятельности объединения станут:

Защита прав человека;

Утверждение верховенства права;

Укрепление гражданского общества;

Борьба с коррупцией;

Европейская интеграция Украины;

Защита экономической конкуренции.

На данный момент документ подписали 13 нардепов.