В Верховной Раде Украины сегодня впервые рассмотрели в зале электронную петицию. Она касается создания временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможной государственной измены в деле "вагнеровцев".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Впервые в истории Верховной Рады мы начинаем слушания по новой процедуре – это рассмотрение электронной петиции”, – объявил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Как объяснила, выступая с трибуны ВР, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая, комитет поддержал рассмотрение в зале ВР вопроса по созданию ВСК. Теперь по данному вопросу должны определиться нардепы в зале заседаний.

“Сейчас мы не рассматриваем вопрос создания ВСК, мы рассматриваем петицию… Мы учитываем тот резонанс, который имела петиция, и слушаем ее в Парламенте”, – уточнила Безуглая.

В ходе рассмотрения петиции ряд нардепов настаивали на незамедлительном создании соответствующей ВСК (принять зарегистрированное в Раде постановление). Однако сегодня петиция была заслушана, но вопрос создания ВСК (проект постановления) не рассматривался.

Нардепы от “Европейской Солидарности” во время обсуждения обратили внимание, что многие представители “монобольшинства” – “Слуги народа” не присутствовали в зале заседаний во время рассмотрения петиции по “вагнеровцам”.

Ранее сегодня сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Артур Герасимов в кулуарах Парламента рассказал, что петиция была вынесена в зал, несмотря на блокирование фракции “Слуги народа”. Такое заявление он сделал по итогам заседания глав фракций (созванного по требованию фракций “Голоса” и “ЕС”).

Герасимов отметил, что постановление о создании ВСК “блокируется командой Зеленского в Парламенте”.

“Из-за этого была зарегистрирована петиция семьями погибших с жестким требованием к Парламенту рассмотреть этот вопрос. Она за несколько дней набрала все необходимые голоса, более 25 тыс., и я благодарен комитету по вопросам нацбезопасности и обороны, который срочно ее рассмотрел и отправил это решение председателю ВРУ Разумкову”, – объяснил Герасимов.

Он подчеркнул, что согласно регламенту Верховной Рады, сегодня эту петицию необходимо было рассмотреть в зале ВР.

“Это четкая норма, и именно поэтому “Европейская Солидарность” взяла перерыв и попросила руководство Парламента собрать всех руководителей фракций для того, чтобы обсудить этот вопрос. Мы жестко требовали поставить эту петицию сегодня на рассмотрение в зале Парламента, потому что надеемся, что публичное рассмотрение петиции наконец подтолкнет команду Зеленского к тому, что надо создавать ВСК, а не прятаться от нее. На этом заседании мы получили полную поддержку представителей всех фракций, единственный не присутствовал представитель фракции “Слуги народа”. Все остальные фракции единогласно поддержали, что эта петиция должна быть срочно рассмотрена в Парламенте”, – рассказал Герасимов.

О чем петиция

Петиция родственников погибших на Донбассе военных содержит требование создать парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию дела “вагнеровцев” (озвученных в СМИ фактов, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов частной военной компании “Вагнера” была сорвана).

Петицию 7 сентября зарегистрировали члены семей украинцев, погибших в результате террористических актов, совершенных на Донбассе российскими наемниками. Автор обращения – вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка – Виталина Тарасова.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответов на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских военных, избежали наказания, а также кто и почему “слил” информацию, и таким образом сорвал задержания.

Петиция набрала за 6 дней необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.