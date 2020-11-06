Об этом сообщает корреспондент #Букв.
После того как Шараскин принес присягу, спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил о его вхождении в состав фракции “Голос”.
Отметим, что Шараскин стал депутатом Верховной Рады вместо Святослава Вакарчука, ранее сложил мандат.
Шараскин родился 20 сентября 1977 года в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО “Театральная компания Андрея Шараскина”.
С самого начала боевых действий на Донбассе он защищал территориальную целостность Украины. Боевую деятельность Шараскин закончил в январе 2016 года.
Он получил позывной “Богема”, находясь во главе одной из боевых рот “Правого сектора”, а также был одним из “киборгов” Донецкого аэропорта.
В 2016 году Шараскин стал заместителем командующего “Украинской добровольческой армии”, занимался общественно-политическими вопросами.
В 2019 году Шараскин стал главой Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума “Трансформация Украины”.
За оборону Донецкого аэропорта он удостоен ордена “За мужество” III степени, награжден медалью “Участник антитеррористической операции”, а также получил награду министра обороны “Знак почета”.
Андрей Шараскин был одним из тех, кто давал консультации во время съемок фильма “Киборги” (лента повествует об украинских воинах-защитниках Донецкого аэропорта). Он стал одним из прототипов образа командира.
- 11 июня лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий. 26 июня, на внеочередном съезде партии “Голос”, делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.
- 17 июля во фракции партии “Голос” объявили о переходе в оппозицию к действующей власти.