В Верховной Раде Украины появился еще один народный депутат. Сегодня, 6 ноября, во время пленарного заседания присягу принял Андрей Шараскин.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

После того как Шараскин принес присягу, спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил о его вхождении в состав фракции “Голос”.

Отметим, что Шараскин стал депутатом Верховной Рады вместо Святослава Вакарчука, ранее сложил мандат.

Шараскин родился 20 сентября 1977 года в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО “Театральная компания Андрея Шараскина”.

С самого начала боевых действий на Донбассе он защищал территориальную целостность Украины. Боевую деятельность Шараскин закончил в январе 2016 года.

Он получил позывной “Богема”, находясь во главе одной из боевых рот “Правого сектора”, а также был одним из “киборгов” Донецкого аэропорта.

В 2016 году Шараскин стал заместителем командующего “Украинской добровольческой армии”, занимался общественно-политическими вопросами.

В 2019 году Шараскин стал главой Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума “Трансформация Украины”.

За оборону Донецкого аэропорта он удостоен ордена “За мужество” III степени, награжден медалью “Участник антитеррористической операции”, а также получил награду министра обороны “Знак почета”.

Андрей Шараскин был одним из тех, кто давал консультации во время съемок фильма “Киборги” (лента повествует об украинских воинах-защитниках Донецкого аэропорта). Он стал одним из прототипов образа командира.