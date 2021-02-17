В Верховной Раде Украины не хватило голосов, чтобы отстранить народного депутата Сергея Рудыка (группа "За майбутне") от пяти заседаний за сексистские высказывания.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, нардепы не поддержали решение парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы по отстранению Рудыка. За него проголосовали только 195 народных избранников при 226 минимально необходимых.

Основанием для рассмотрения отстранения Рудыка на комитете были высказывания нардепа в адрес депутата Марьяны Безуглой и депутата VIII созыва Ирины Сысоенко. Они прозвучали на заседании ВР 28 января.

Комментируя выступление депутата от “Слуги народа” Безуглой о законопроекте по реформе СБУ, Рудык назвал ее “девочкой, которой 32 года”.

“Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, которая работала в системе здравоохранения и ни дня, надеюсь, не работала в этой структуре, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов, которые могут многое изменить. Учитывая, что мы – воюющая страна. Они хотят на 6000 человек сократить СБУшников в следующем году и еще до десяти через два. Это страна, которая ведет войну. Что они курят?” – заявил тогда Рудык с трибуны.

Нардеп также сравнил выступление Безуглой с выступлениями нардепа VIII созыва Ирины Сысоенко (заявив, что она “дупля не резала в медицине”).

(На видео – с 5 час. 11 мин.)

В начале февраля народные депутаты с трибуны ВР требовали, чтобы Рудык извинился перед Безуглой. В ответ Рудык заявил, что имел в виду профессионализм и не считает свои слова оскорблением.

Сегодня он с трибуны ВР подтвердил свою позицию.

“Вы знаете, что произошло 28 января в этом зале. Я назвал двух своих коллег – одну этого созыва, одну – предыдущего, – людьми, которые не имеют соответствующего образования, не имеют соответствующего опыта в сферах, которые они предлагают реформировать, и это вызвало вопросы. В тот же день эта история была у меня на Facebook-странице. Вы знаете, сколько комментариев за 20 дней было на тему сексизма и неэтичного поведения? Ноль целых, ноль десятых!” – заявил он.

По мнению нардепа, “кому-то очень захотелось поговорить на тему, что “девочка, которой 32 года”, – это огромная обида для украинской женщины”.

Рудык также прокомментировал обращение представителей “Слуги народа”, в частности Александра Корниенко, в регламентный комитет по поводу выступления от 28 января.

Он, в частности, поинтересовался у депутатов, действительно ли те считают, что “Александр Корниенко, автор крылатой фразы о “корабельной сосне”, реально беспокоится из-за проблем сексизма”. Нардеп выразил мнение, что “слуг народа” интересует один вопрос – резкое падение их рейтинга”.