Об этом сообщает корреспондент #Букв.

О закрытии третьей сессии парламента объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

“Очередная четвертая сессия Верховной рады Украины IX созыва начнет свою работу во вторник, 1 сентября 2020 года, в 10:00 утра. Третью сессию Верховной рады Украины объявляю закрытой”, – сказал он.

При этом, Разумков также анонсировал внеочередное заседание Парламента, которое состоится во вторник, 21 июля, в 12:00.

Стоит отметить, что сегодня народные депутаты не стали рассматривать законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”, который переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Из-за этого документа под Радой второй день проходят митинги.