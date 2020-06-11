В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 3607 об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.

Об этом сообщается на сайте Парламента.

Авторами законопроекта выступили 39 народных депутатов, среди них – Дмитрий Кисилевский, Игорь Марчук, Дмитрий Наталуха и другие.

Отмечается, что законопроект расширяет возможности бизнес-омбудсмена для защиты бизнеса, определяет более четкий порядок рассмотрения жалоб, закрепляет независимый статус Учреждения бизнес-омбудсмена как неправительственной некоммерческой организации в отличие от нынешнего статуса совещательного органа при Кабинете Министров.

В частности, новая редакция законопроекта:

1. Изменение статуса учреждения на неправительственную некоммерческую организацию.

2. Предусматривает возможность создания региональных представительств.

3. Предоставляет права на встречи со всеми госслужащими, включая премьер-министра, в приоритетном порядке. Предусматривает возможность посещения заседаний Кабинета Министров, Верховной Рады.

4.Систематизуе критерии подачи и отклонения жалоб, определяет четкий порядок рассмотрения жалоб.

5. Устанавливает обязанность сотрудничества с бизнес омбудсменом органам, которые не входят в состав КМУ.

6. Расширяет ответственность государственных чиновников касательно незаконного отказа своевременного предоставления точной информации по запросу Учреждения бизнес-омбудсмена.

7. Определяет механизм формирования Наблюдательного совета, критерии входа и возможность добровольного выхода бизнес-ассоциаций из состава Наблюдательного совета.

Отметим, что ранее заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Кисилевский предложил депутатам отозвать предварительную версию закона, которая была переходной из Рады восьмого созыва.

“Старая редакция потеряла актуальность, но не утратила актуальности деятельность бизнес-омбудсмена в Украине. Новая редакция законопроекта учитывает недостатки предыдущей версии и соответствует сегодняшним реалиям. Законодательное урегулирование статуса бизнес-омбудсмена будет способствовать лучшей защите украинского бизнеса”, – отметил депутат.