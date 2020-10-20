В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.

Документ № 4233 зарегистрировали 16 депутатов от партий “Батькивщина”, “Слуга народа” и “Оппозиционная платформа – За життя”.

Текст законопроекта пока не обнародован. В статусе документа указано, что он передан на рассмотрение руководству.

Отметим, что ранее #Буквы сообщали, что в ближайшее время могут уволить министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, а вопрос увольнения министра финансов Сергея Марченко рассмотрят после принятия бюджета.