Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.
Документ № 4233 зарегистрировали 16 депутатов от партий “Батькивщина”, “Слуга народа” и “Оппозиционная платформа – За життя”.
Текст законопроекта пока не обнародован. В статусе документа указано, что он передан на рассмотрение руководству.
Отметим, что ранее #Буквы сообщали, что в ближайшее время могут уволить министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, а вопрос увольнения министра финансов Сергея Марченко рассмотрят после принятия бюджета.
- Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что экономика в стране падала еще до того, как началась эпидемия коронавируса и был введен карантин. Эти факторы лишь ускорили падение.