Народные депутаты Верховной Рады собирают подписи за перенос заседания по силовикам на другой день.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, внеочередное заседание Парламента, которое было созвано по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, стартует сегодня в 16:00.

В рамках рассмотрения вопроса по Правительству ожидается отставка Премьер-министра Алексея Гончарука и переформатирование состава Кабмина.

Вторым вопросом повестки дня внеочередного заседания определено обсуждение деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка.

Однако нардепы выступили с инициативой переноса этого вопроса.

В то же время, депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура заявил, что на данный момент уже есть 277 подписей для отставки Руслана Рябошапки с должности Генерального прокурора.

“На данный момент уже собрано 227 подписей за отставку Генпрокурора. Но это процедурный вопрос по сбору подписей. Однако, сам вопрос отставки, вероятнее всего, будем рассматривать на ещё одном внеочередном заседании, за которое тоже собираем подписи”, – сказал Качура в комментарии изданию Lb.ua.

В руководстве “Слуги народа” не исключают, что ещё одно внеочередное заседание может состоятся завтра, 5 марта, в 18:30. Однако по регламенту для объявления внеочередного заседания нужно минимум три дня с его анонсирования.