Об этом сообщают #Буквы.

“В связи с критической ситуацией, которая сложилась в сфере образования на сегодняшний день, мы, народные депутаты Украины IX созыва, обращаемся к Президенту Украины, руководству Верховной Рады и руководству депутатской фракции политической партии “Слуга народа” с просьбой рекомендовать отозвать Бабака Сергея Витальевича с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций”, – говорится в обращении.

На данный момент документ подписали 25 народных избранников.

Стоит отметить, что во фракции “Слуги народа” есть сопротивление против кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. Несмотря на то, что под него голоса несколько дней собирали из Офиса президента, в четверг его не поддержал профильный комитет. Поэтому теперь на Банковой, по словам депутатов, думают уволить председателя комитета.

“Если вы заметили, то все кандидатуры, которые происходят из депутатов, или с ними согласованы, без проблем проходят зал. Так как это было в последний раз с Ткаченко. А с другими придется помыкаться. Вряд ли по Шкарлету будет положительное решение”, – добавил один из “слуг” в разговоре с Буквами. (Хотя у министра есть и сторонники).