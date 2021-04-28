Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олександра Устінова.
“Пам’ятаєте, як я анонсував збір підписів від “Голосу” за позачергове засідання по звільненню Степанова, коли оголосили карантин вихідного дня? Нарешті необхідні 150+ підписів є. Позачергове по нашій постанові за звільнення міністра охорони здоров’я відбудеться”, – зазначив Железняк.
Своєю чергою, Устінова додала, що під час збирання підписів багатьом депутатам телефонували і пропонували “допомогти на окрузі”.
“Я дякую кожному депутату, хто поставив підпис! Не пішов на договорняки з совістю (а повірте, багатьом дзвонили і пропонували “допомогти на окрузі”, питали “що треба”), а поставив підпис за відставку міністра, на совісті якого тисячі смертей”, – зазначила вона.
За словами депутатки, Степанов винний у провалі тестування, закупівлі захисних костюмів для лікарів на 40 % дорожче ринкової ціни і відсутності вакцин проти коронавірусу.
“Саме через його бездіяльність сьогодні щодня помирає пів тисячі українців. Тому ця людина має не те, що піти з посади, а сісти до в’язниці. Але найменше, що ми сьогодні можемо зробити як депутати, це – звільнити міністра. Інше – це справа правоохоронних органів”, – резюмувала Устінова.
Зауважимо, що Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.
Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.
- 2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
- В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.