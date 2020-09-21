Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
“Сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19″, – говорится в сообщении.
В частности, с 00:00 часов 22 сентября 2020 года будут установлены ограничения в г. Чопе Закарпатской области, в Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в г. Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области, в г. Славуте и в Волочиском районе Хмельницкой области, в г. Каневе Черкасской области, в Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой области и в г. Нежине и Носовском районе Черниговской области.
В этих регионах запрещается:
- перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
- посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;
- посещение учреждений, предоставляющих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.
В то же время, разрешается:
- торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;
- банковская и страховая деятельность;
- медицинская и ветеринарная практика;
- работа заправок и СТО;
- работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;
- доставка еды из точек общественного питания;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).
Полный перечень ограничений для каждого из регионов можно посмотреть здесь.
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.