Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

“Сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19″, – говорится в сообщении.

В частности, с 00:00 часов 22 сентября 2020 года будут установлены ограничения в г. Чопе Закарпатской области, в Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в г. Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области, в г. Славуте и в Волочиском районе Хмельницкой области, в г. Каневе Черкасской области, в Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой области и в г. Нежине и Носовском районе Черниговской области.

В этих регионах запрещается:

перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;

посещение учреждений, предоставляющих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

В то же время, разрешается:

торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;

банковская и страховая деятельность;

медицинская и ветеринарная практика;

работа заправок и СТО;

работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;

доставка еды из точек общественного питания;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

Полный перечень ограничений для каждого из регионов можно посмотреть здесь.