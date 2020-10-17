Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Святого престола.
Отмечается, что зараженный мужчина покинул резиденцию Domus Sanctae Marthae (Дом Святой Марфы) и был изолирован, как и те, с кем он непосредственно контактировал.
Носитель вируса является бессимптомным больным.
Папа Франциск после избрания в 2013 году решил сделать своей резиденцией именно Дом Святой Марфы, а не Апостольский дворец, заявив, что хочет находиться “среди простых людей”, сообщает агентство АР.
В Domus Sanctae Marthae есть общая столовая и часовня, где понтифик каждое утро совершает мессу.
Ватикан, город-государство, лишь незначительно пострадал от коронавируса (было зафиксировано около двух десятков подтвержденных случаев, в частности, среди гвардейцев). На днях стало известно о выздоровлении трех человек.
Сам Папа Франциск, которому в молодом возрасте удалили часть легкого, регулярно проходит тестирование на COVID-19.
- В феврале Папа Римский Франциск отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за недомогания. Сообщалось, что понтифика проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.
- В марте Папа Римский Франциск на пустой площади Святого Петра провел молебен об окончании пандемии коронавируса COVID-19.