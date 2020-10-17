В резиденции Папы Римского Франциска в Ватикане зарегистрирован один случай заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Святого престола.

Отмечается, что зараженный мужчина покинул резиденцию Domus Sanctae Marthae (Дом Святой Марфы) и был изолирован, как и те, с кем он непосредственно контактировал.

Носитель вируса является бессимптомным больным.

Папа Франциск после избрания в 2013 году решил сделать своей резиденцией именно Дом Святой Марфы, а не Апостольский дворец, заявив, что хочет находиться “среди простых людей”, сообщает агентство АР.

В Domus Sanctae Marthae есть общая столовая и часовня, где понтифик каждое утро совершает мессу.

Ватикан, город-государство, лишь незначительно пострадал от коронавируса (было зафиксировано около двух десятков подтвержденных случаев, в частности, среди гвардейцев). На днях стало известно о выздоровлении трех человек.

Сам Папа Франциск, которому в молодом возрасте удалили часть легкого, регулярно проходит тестирование на COVID-19.