Начиная с 4 сентября в Мариинский дворец, где расположена церемониальная резиденция президента Украины, можно будет посетить экскурсию.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Экскурсия будет длиться 45 минут. Билет на нее будет стоить 150 гривен, для льготных категорий граждан — 75 гривен, для детей младше 7 лет — бесплатный. Дату и время визиту надо заранее бронировать на сайте.

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 часов.

Для школьников экскурсии будут проводить каждый четверг.

“Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают”, — заверили в Офисе президента.

Во время экскурсии по дворцу можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом и залом для переговоров.

Что известно о Мариинский дворец?

Дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния.

Он был построен в середине XVIII века, во времена правления императрицы Елизаветы Петровны. Проект здания разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли.

В 1812 и 1819 годах произошли пожары, уничтожившие часть здания. Русский архитектор Карл Маевский, проводя реставрационные работы, добавил дворцу новых стилевых черт.

В 1917 году, в начальной фазе революции, сооружение фактически стало центром городского самоуправления. В конце января 1918 дворец заняли большевики — там разместилось военное командование, штаб и ЧК. Дворец превратился в тюрьму, а прилегающий парк стал местом расстрелов и захоронений.

В 1941-1943 годах большая часть сооружения пустовала, а с 1946 по 1949 год шли ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина.

В 1991 году, после восстановления государственной независимости Украины, дворец стал официальной резиденцией главы государства.

Теперь в этом здании проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, награждения, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и тому подобное.

С 2003 года дворец был на реставрации и был открыт только в 2017 году.