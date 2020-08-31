Об этом сообщили в Офисе президента.
Экскурсия будет длиться 45 минут. Билет на нее будет стоить 150 гривен, для льготных категорий граждан — 75 гривен, для детей младше 7 лет — бесплатный. Дату и время визиту надо заранее бронировать на сайте.
Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 часов.
Для школьников экскурсии будут проводить каждый четверг.
“Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают”, — заверили в Офисе президента.
Во время экскурсии по дворцу можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом и залом для переговоров.
Что известно о Мариинский дворец?
Дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния.
Он был построен в середине XVIII века, во времена правления императрицы Елизаветы Петровны. Проект здания разработан под руководством знаменитого итальянского архитектора Бартоломео Растрелли.
В 1812 и 1819 годах произошли пожары, уничтожившие часть здания. Русский архитектор Карл Маевский, проводя реставрационные работы, добавил дворцу новых стилевых черт.
В 1917 году, в начальной фазе революции, сооружение фактически стало центром городского самоуправления. В конце января 1918 дворец заняли большевики — там разместилось военное командование, штаб и ЧК. Дворец превратился в тюрьму, а прилегающий парк стал местом расстрелов и захоронений.
В 1941-1943 годах большая часть сооружения пустовала, а с 1946 по 1949 год шли ремонтно-реставрационные работы под руководством архитектора Павла Алешина.
В 1991 году, после восстановления государственной независимости Украины, дворец стал официальной резиденцией главы государства.
Теперь в этом здании проводятся саммиты, официальные приемы на высшем уровне, церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, награждения, встречи иностранных делегаций на высшем уровне и тому подобное.
С 2003 года дворец был на реставрации и был открыт только в 2017 году.
- В июле СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский поселился на государственной даче в Конча-Заспе, где по соседству живут бывшие президенты, спикеры и премьеры. Тогда же стало известно, что для переезда Главы государства был сделан ремонт за более 300 тысяч гривен.
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