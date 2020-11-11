В России, в Алтайском крае, трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Там заявили, что вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую, а полностью защищенным человек считается только через три недели после второй прививки.

“Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19, сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения”, – говорится в сообщении.