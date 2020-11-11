Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Там заявили, что вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую, а полностью защищенным человек считается только через три недели после второй прививки.
“Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19, сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения”, – говорится в сообщении.
- Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна. Фаучи отметил, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.