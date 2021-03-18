В России модернизируют подсанкционный "Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод", который принадлежит жене лидера "Оппозиционного платформы - За життя" Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Об этом сообщают журналисты программы “Схемы”.

Отмечается, что для проведения модернизации компания Марченко ООО “НЗНП Инжиниринг” подписала договор с российским научно-исследовательским институтом нефти и газа “Петон”.

“Модернизация включает комплекс производства автомобильных бензинов. Он содержит секцию гидроочистки нефти, секцию “Пенекс” и секцию для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5″, – говорится в пресс-релизе института от 12 марта.

Работы должны завершить до декабря 2023-го. Сейчас завод поставляет нефть в США и оккупированный Крым.

Кроме того, по данным журналистов, в июле 2020 года “НЗНП Инжиниринг” и научно-исследовательский институт “Петон” подписали контракт на проектирование комплекса глубокой переработки нефти, а в декабре 2020 года состоялось официальное мероприятие “забивки первой сваи”.

СПРАВКА. “Новошахтинский завод нефтепродуктов” – российское акционерное общество в Ростовской области. Завод осуществляет неглубокую переработку нефти. Его продукция – битум, мазут и газойль (аналог дизтоплива). При этом НЗНП успешный – он попал в сотню крупнейших предприятий в рейтинге российского Forbes. Самой большой долей завода владеет Оксана Марченко.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля о санкциях против ряда лиц, в том числе Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

В санкционный список также попал АО “Новошахтинский завод нефтепродуктов” (Россия), кроме блокировки активов, он получил ограничение торговых операций, остановку экономических и финансовых обязательств и аннулирования лицензий на деятельность, разрешений на пользование недрами.