Об этом сообщают журналисты программы “Схемы”.
Отмечается, что для проведения модернизации компания Марченко ООО “НЗНП Инжиниринг” подписала договор с российским научно-исследовательским институтом нефти и газа “Петон”.
“Модернизация включает комплекс производства автомобильных бензинов. Он содержит секцию гидроочистки нефти, секцию “Пенекс” и секцию для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5″, – говорится в пресс-релизе института от 12 марта.
Работы должны завершить до декабря 2023-го. Сейчас завод поставляет нефть в США и оккупированный Крым.
Кроме того, по данным журналистов, в июле 2020 года “НЗНП Инжиниринг” и научно-исследовательский институт “Петон” подписали контракт на проектирование комплекса глубокой переработки нефти, а в декабре 2020 года состоялось официальное мероприятие “забивки первой сваи”.
СПРАВКА. “Новошахтинский завод нефтепродуктов” – российское акционерное общество в Ростовской области. Завод осуществляет неглубокую переработку нефти. Его продукция – битум, мазут и газойль (аналог дизтоплива). При этом НЗНП успешный – он попал в сотню крупнейших предприятий в рейтинге российского Forbes. Самой большой долей завода владеет Оксана Марченко.
Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля о санкциях против ряда лиц, в том числе Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
В санкционный список также попал АО “Новошахтинский завод нефтепродуктов” (Россия), кроме блокировки активов, он получил ограничение торговых операций, остановку экономических и финансовых обязательств и аннулирования лицензий на деятельность, разрешений на пользование недрами.
- Накануне Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.
- Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.
- Виктор Медведчук заявил, что считает санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) против него и его жены Оксаны Марченко, “незаконными”.
- Сама Оксана Марченко также прокомментировала введение против нее санкций и заявила о начале политической карьеры. По словам Марченко, ее “заставили взять в руки политическое оружие”, поэтому она вступает в политическую партию “ОПЗЖ”.