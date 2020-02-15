Об этом сообщил белорус Павел Кирилёнок на своей странице в Facebook.
“Арамаис живет в Минске и иногда говорит по-беларуски, так получилось. Преступлением это, в принципе, не является, скорее – большой редкостью, и иногда вызывает агрессию у отдельных граждан, которые не любят тех, кто выделяется. А че это ты говоришь не как все, говори по-человечески, и все в таком духе”, – говорится в сообщении.
Пару дней назад Миракян зашел с друзьями в лавку-кафе конфетной фабрики “Коммунарка” в Минске, где продавщица отказалась принимать заказ в виде кружки чая на белорусском языке, она даже пригрозила вызвать охрану.
“Арамаис тоже обиделся, расстроился, оставил запись в жалобной книге, вызвал администратора, получил положенные извинения, а придя домой, написал пост в фейсбуке с описанием случившегося. И завертелось”, – добавил Кирилёнок.
Пост Миракяна был перепечатан в нескольких белорусских изданиях. После чего, за него “взялись” российские СМИ.
Впоследствии на данный инцидент отреагировал уже сенатор Совета федерации России Игорь Морозов, о чем написала газета “Взгляд”.
“Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне. Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Белоруссии из-за влияния Украины”, – заявил он.
- В ноябре прошлого года стало известно, что Российская Федерация и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.
- В октябре в Минске состоялась акция под названием “митинг за независимость”. Несколько десятков участников акции протестовали против возможной интеграции с Россией.
- Ранее Александр Лукашенко заявлял, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе и об объединении двух стран речи быть не может.