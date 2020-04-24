В России от коронавируса COVID-19 умер 48-летний настоятель московского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин, который выступал против закрытия храмов из-за пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба Российской православной церкви.

“Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне Агейкин дал интервью российскому интернет-изданию “Правда.Ру”, в котором выступил против закрытия храмов во время пандемии.

“Закрытие храмов — это, наверное, крайняя мера, которая вообще не свойственна жизни Русской церкви и всей Православной церкви. Потому что церковь всегда была и будет со своим народом в самых тяжелых обстоятельствах. […] Поэтому мы со своим народом в любых обстоятельствах и, самое главное, что нельзя людей лишать возможности участия в самом главном таинстве — в святой евхаристии, в причастии святых тайн тела и крови Христова”, – сказал он.

Агейкин также добавил, что причастие – “исцеляет даже самые страшные недуги”.

“Потому что это таинство исцеляет даже самые страшные недуги, позволяет человеку оставаться с Богом и в Боге. Молиться можно и дома. Священное писание можно читать и дома, и слушать его в храме, но участвовать в таинстве можно только в храме. Ведь церковь — это не просто здание, это возможность объединения в общей молитве, предстояния перед Богом”, – сказал священник.

(На видео с 1:07)