Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции США против газопровода "Северный поток-2" — это "проталкивание американского сжиженного природного газа (СПГ) и недобросовестная конкуренция".

Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”.

“Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую “Северный поток-2″ укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы”, – сказал Лавров.

По его словам, “некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний, участвующих в строительстве”.

В то же время, глава российского МИД уверен, что газопровод будет достроен.

Кроме того, он добавил, что Россия не стремится к конфронтации с США, но будет адекватно отвечать на агрессивные выпады Вашингтона.

“К перспективам российско-американского диалога относимся реалистично, особенно на фоне непростой внутриполитической обстановки в США и приближающихся президентских выборов. Последние недружественные шаги Вашингтона — яркое тому свидетельство”, – добавил Лавров.