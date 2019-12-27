Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”.
“Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую “Северный поток-2″ укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы”, – сказал Лавров.
По его словам, “некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний, участвующих в строительстве”.
В то же время, глава российского МИД уверен, что газопровод будет достроен.
Кроме того, он добавил, что Россия не стремится к конфронтации с США, но будет адекватно отвечать на агрессивные выпады Вашингтона.
“К перспективам российско-американского диалога относимся реалистично, особенно на фоне непростой внутриполитической обстановки в США и приближающихся президентских выборов. Последние недружественные шаги Вашингтона — яркое тому свидетельство”, – добавил Лавров.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.
- 19 декабря Совет Европейского союза продлил еще на полгода экономические санкции против Российской Федерации.