В РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации на Донбассе

Covid-19 Украина

обновлено 09.04.2021 в 12:01

Всего:

1823674 (+19676)

Болеют:

392189 (+19676)

Выздоровели:

1395104 (+11221)

Умерло:

36381 (+419)

12:45 Продажи автомобилей в Китае выросли на 75 % по сравнению с прошлым годом
11:58 «Сатанинские кроссовки» отзовут, чтоб урегулировать спор с Nike
10:48 Резников озвучил условие, при котором Украина может поставлять воду в Крым
10:32 Компания Маска показала, как обезьяна с нейрочипом играет в игру: видео
09:48 Португалия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет
08:36 В Украине снова более 19 тысяч новых случаев COVID-19
07:59 Стало известно, когда Украина получит первую партию вакцины Pfizer
07:30 Сегодня в Украине преимущественно без осадков
02:00 Количество мигрантов, попавших на территорию США, за месяц увеличилось на 71%
01:46 Зеленский предложил отправлять политиков на передовую к бойцам на Донбассе
01:31 В Норвегии нашли тело мужчины, который умер 9 лет назад
01:14 Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
01:07 В работе Instagram снова произошел сбой
00:24 Sony показала тизер новых «Охотников за привидениями»

08 апреля

23:46 Как создавали «Улицу Сезам»: появился трейлер документального фильма
23:28 Хомчак рассказал, насколько серьезна ситуация на Донбассе и границе с РФ
23:03 В Белом доме обеспокоены количеством российских войск на границе с Украиной
22:59 Степанов: Три региона Украины выведут из «красной» зоны
22:58 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
22:26 США внесли в «черный список» семь китайских компаний
22:11 В Днепре успешно прооперировали пожилую онкобольную лягушку
21:59 Еврокомиссия одобрила проект решения о Совместном авиационном пространстве с Украиной
21:34 Порошенко требует в первую очередь сделать прививки бойцам в ООС и резервистам
21:19 Майк Пенс получит $2-3 млн гонорара за две книги мемуаров
21:16 Судью Чауса могли похитить с целью дискредитации экс-главы ГУР МО Бурбы: детали операции
20:45 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 8 апреля
20:39 Норвежская принцесса собирается переехать в США к своему возлюбленному – шаману
20:26 Более 100 стран получили COVID-вакцину через программу COVAX

В РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации на Донбассе

В Министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Украины в НАТО приведет "к масштабной эскалации" войны на Донбассе.

Пятница, 9 апреля 2021, 13:20

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает российское информагентство “ТАСС”.

“Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности”, – сказала она.

Захарова отметила, что ситуация на Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

По ее словам, причиной является “воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны”.

“Туда стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы, призывы резервистов. В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке”, – добавила представитель российского МИД.

Напомним, что во вторник, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским из-за обострения конфликта на Донбассе и стягивания войск РФ к украинской границе.

Зеленский отметил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является именно НАТО. Поэтому президент призвал предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава Украинского государства подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что США поддерживают желание Украины стать членом НАТО и будут этому способствовать.
Теги: Война на Донбассе, ескалація, НАТО, Донбас, РФ

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook