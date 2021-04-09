В РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации на Донбассе

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает российское информагентство “ТАСС”.
“Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности”, – сказала она.
Захарова отметила, что ситуация на Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению.
По ее словам, причиной является “воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны”.
“Туда стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы, призывы резервистов. В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке”, – добавила представитель российского МИД.
Напомним, что во вторник, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским из-за обострения конфликта на Донбассе и стягивания войск РФ к украинской границе.
Зеленский отметил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является именно НАТО. Поэтому президент призвал предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава Украинского государства подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что США поддерживают желание Украины стать членом НАТО и будут этому способствовать.