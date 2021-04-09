В РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации на Донбассе

В Министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Украины в НАТО приведет "к масштабной эскалации" войны на Донбассе.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает российское информагентство “ТАСС”.

“Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности”, – сказала она.

Захарова отметила, что ситуация на Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

По ее словам, причиной является “воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны”.

“Туда стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы, призывы резервистов. В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке”, – добавила представитель российского МИД.