Президент США Джо Байден прийме сім'ю Джорджа Флойда в Білому домі у вівторок, щоб відзначити першу річницю його смерті від рук офіцера поліції Міннеаполіса.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Таким чином американський президент хоче вшанувати пам’ять Флойда, смерть якого викликала міжнародний протест проти жорстокості поліції й расизму в системі кримінального правосуддя.

У березні Палата представників прийняла Закон Джорджа Флойда про правосуддя в області поліцейської діяльності. Закон про реформу поліції спрямований на заборону задушливих захоплень, каротидних захоплень і заборону на удушення, а також на припинення кваліфікованого імунітету.

Законодавці щосили намагалися знайти компроміс, який міг би отримати достатню підтримку в Сенаті, розділеному порівну.

Раніше повідомлялося, що Конгрес має намір пропустити встановлений президентом крайній термін для прийняття закону до річниці смерті Флойда. Принаймні, ще 10 республіканців Сенату необхідно для прийняття документу.

“Це буде внеском у відновлення довіри в суспільстві. Очевидно, що потрібно зробити ще дещо, крім цього; це не єдиний крок”, – заявила в п’ятницю прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

У ході переговорів предметом розбіжностей був кваліфікований імунітет, який ускладнює подачу позову на окремих офіцерів.

Деякі сенатори Республіканської партії стурбовані тим, що його припинення зробить офіцерів і департаменти уразливими для судових позовів.

У травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.