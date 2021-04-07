Об этом сообщает агентство Associated Press.
Протестовать вышли владельцы итальянских ресторанов, туристических магазинов и другие граждане, возмущенные тем, что их бизнес на несколько недель закрыли из-за карантинных ограничений.
Во время протеста у здания Палаццо Монтечиторио в Риме (здания Палаты депутатов итальянского парламента) они вступили в столкновения с полицией.
Несколько десятков человек пытались прорвать оцепление перед зданием парламента, информирует итальянское агентство ANSA.
“Мы предприниматели, а не преступники!”, “Работайте!” и “Свобода!” – скандировали протестующие. Многие из них были без защитных масок.
Некоторые бросали дымовые шашки или другие предметы.
Среди протестующих можно было заметить мужчину в меховом головном уборе с рогами, который своим видом напоминал участника январского штурма Капитолия в США (активиста QAnon Джейка Анжели). По данным журналистов, это был 51-летний ресторатор Эрмес.
“Мы обозлены. Никто нас никогда не слушал. Мне пришлось переодеться клоуном, чтобы привлечь внимание. Я надеюсь, что теперь кто-то заметит нас и прислушается”, – заявил он в комментарии ANSA.
В результате столкновений пострадал минимум один офицер полиции (ANSA сообщает о двух пострадавших правоохранителях).
Семь участников акции были задержаны полицией.
Сейчас в Италии обедать в ресторанах, барах и кафе запрещено по меньшей мере в течение апреля. Разрешены только услуги на вынос или доставка.
Нынешнее и предыдущее правительства Италии выделили миллионы евро на помощь категориям граждан, которые особенно пострадали от ограничений.
Владельцы бизнеса настаивают на том, что им нужно открыть свои заведения.
Однако в стране наблюдается вспышка коронавируса, обусловленная в основном новыми штаммами. Это побудило итальянское правительство временно ввести жесткие ограничения.
Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе назвала неприемлемыми протесты, которые перерастают в насилие или создают неудобства для граждан.
- С субботы, 3 апреля, в Италии действовал строгий трехдневный локдаун, введенный для предотвращения всплеска новых случаев заболевания COVID-19 на Пасху.
- 18 марта Италия впервые отметила национальный День памяти жертв пандемии. Страна выбрала именно 18 марта, поскольку в прошлом году в этот день армию впервые привлекли для вывоза гробов из переполненного крематория Бергамо. В тот же день умерло больше всего людей за первые месяцы пандемии — 475.