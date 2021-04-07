Во вторник, 6 апреля, в столице Италии – Риме акция протеста против ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, переросла в столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Протестовать вышли владельцы итальянских ресторанов, туристических магазинов и другие граждане, возмущенные тем, что их бизнес на несколько недель закрыли из-за карантинных ограничений.

Во время протеста у здания Палаццо Монтечиторио в Риме (здания Палаты депутатов итальянского парламента) они вступили в столкновения с полицией.

Несколько десятков человек пытались прорвать оцепление перед зданием парламента, информирует итальянское агентство ANSA.

“Мы предприниматели, а не преступники!”, “Работайте!” и “Свобода!” – скандировали протестующие. Многие из них были без защитных масок.

Некоторые бросали дымовые шашки или другие предметы.

Среди протестующих можно было заметить мужчину в меховом головном уборе с рогами, который своим видом напоминал участника январского штурма Капитолия в США (активиста QAnon Джейка Анжели). По данным журналистов, это был 51-летний ресторатор Эрмес.

“Мы обозлены. Никто нас никогда не слушал. Мне пришлось переодеться клоуном, чтобы привлечь внимание. Я надеюсь, что теперь кто-то заметит нас и прислушается”, – заявил он в комментарии ANSA.

В результате столкновений пострадал минимум один офицер полиции (ANSA сообщает о двух пострадавших правоохранителях).

Семь участников акции были задержаны полицией.

Сейчас в Италии обедать в ресторанах, барах и кафе запрещено по меньшей мере в течение апреля. Разрешены только услуги на вынос или доставка.

Нынешнее и предыдущее правительства Италии выделили миллионы евро на помощь категориям граждан, которые особенно пострадали от ограничений.

Владельцы бизнеса настаивают на том, что им нужно открыть свои заведения.

Однако в стране наблюдается вспышка коронавируса, обусловленная в основном новыми штаммами. Это побудило итальянское правительство временно ввести жесткие ограничения.

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе назвала неприемлемыми протесты, которые перерастают в насилие или создают неудобства для граждан.