В столице Италии – Риме, а также в прилегающем регионе Лацио ввели обязательное ношение защитных масок для лица на улице.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующее решение местные власти приняли в пятницу, 2 октября.

По словам представителей власти, такой шаг призван предотвратить дальнейший рост темпов распространения коронавируса COVID-19.

Так, в Италии в четверг, 1 октября, впервые с конца апреля зарегистрировано более 2000 новых случаев коронавируса. На Лацио приходится около 265 из этих случаев.

“Большинство случаев связаны с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования”, – сообщил в пятницу журналистам глава службы здравоохранения Лацио Алессио Д’Амато.

Ряд других регионов Италии, в том числе Кампания с центром в Неаполе, уже сделали ношение защитных масок обязательным на открытом воздухе.

Ранее маски были обязательны только в закрытых общественных местах, таких как магазины, кинотеатры и транспорт.

Распоряжение об обязательном ношении масок в Риме и регионе Лацио вступит в силу в субботу 3 октября, сообщает издание The Local.

Новое правило распространяется на всех, кроме детей в возрасте до 6 лет и лиц с ограниченными возможностями (которым состояние здоровья не позволяет носить маску). Людям, тренирующимся на открытом воздухе, не нужно носить маски, если они одни. За нарушения масочного режима предусмотрены штрафы до 400 евро.

Италия стала первой страной в Европе, сильно пораженной COVID-19. Она занимает второе место по количеству погибших в Европе после Великобритании: с начала вспышки коронавируса в феврале в Италии умерло почти 36 тыс. человек.