У Римі до 2023 року відремонтують дерев'яну підлогу в Колізеї, на якій 2000 років тому боролися гладіатори. Роботи загалом коштуватимуть 18,5 млн євро.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Італійська компанія Milan Ingegneria, що займається проєктуванням та архітектурою конструкцій, виграла тендер на будівництво й установку розсувної підлоги Колізею.

На роботи буде витрачено 18,5 млн євро. Очікується, що проєкт завершать у 2023 році.

Римський амфітеатр, побудований за часів імператора Тита в 80 році нашої ери, колись мав дерев’яну підлогу, вкриту піском. Під нею знаходилась мережа тунелів і кімнат, де гладіатори й тварини чекали виходу на арену.

Підлога була видалена в кінці 1800-х, коли археологи почали розкопки підземних рівнів споруди. Підземна зона була відкрита для публіки у 2010 році.

Нова високотехнологічна сцена зможе швидко закрити або відкрити підземні споруди, що дозволить захистити їх від дощу або провітрити. Її також можна буде зовсім прибрати, якщо плани використання зміняться.

На новій сцені планують проводити культурні заходи.

“Це амбітний проєкт, який допоможе зберегти й захистити пам’ятку, а також підвищить зручність її використання”, – сказав міністр культури Італії Даріо Франческіні.

У 2014 році пам’ятку архітектури було серйозно відреставровано. Кошти на ремонт – 25 млн євро – виділив виробник взуття Tod’s.

Колізей був найбільшим амфітеатром в Римській імперії. Гладіаторські бої та інші публічні видовища влаштовувалися на очах у як мінімум 50 000 осіб.