Об этом проинформировал в пресс-службе Офиса президента Украины и в украинском посольстве в Италии.

Запуск состоялся в рамках проекта по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира. Этим проектом занимается первая леди Украины Елена Зеленская.

“Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления “культурная дипломатия”. Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях”, – отмечается в сообщении ОПУ.

Как известно, Колизей – самый большой амфитеатр Древнего Рима. Он был построен в I в. н. е. Колизей является одним из самых популярных культурных памятников среди туристов.

“Голосом” аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

В следующем году украиноязычные аудиогиды должны заработать в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.