Об этом проинформировал в пресс-службе Офиса президента Украины и в украинском посольстве в Италии.
Запуск состоялся в рамках проекта по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира. Этим проектом занимается первая леди Украины Елена Зеленская.
“Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления “культурная дипломатия”. Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях”, – отмечается в сообщении ОПУ.
Как известно, Колизей – самый большой амфитеатр Древнего Рима. Он был построен в I в. н. е. Колизей является одним из самых популярных культурных памятников среди туристов.
“Голосом” аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.
В следующем году украиноязычные аудиогиды должны заработать в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.
- В октябре сообщалось, что известный музей Лондонский Тауэр введет аудиогид на украинском языке. Меморандум о старте первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида подписала первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в страну.
- В июне этого года в одном из ведущих музеев Австрии – художественной галерее “Альбертина” в Вене — появился аудио гид на украинском языке.
- В апреле 2019 года в одном из самых посещаемых мест Стамбула, храме Святой Софии, аудиогид зазвучал на украинском языке.