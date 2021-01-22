Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и ясного видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако пока что думать бессмысленно, что мы сможем провести карнавал в июле”, – отметил Паес.

Он добавил, что это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы.

“Что-то невозможно сделать в этот момент. Таким образом, я хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала. Несомненно, в 2022 году мы сможем (все вакцинированные должным образом) праздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которой мы заслуживаем”, – резюмировал мер города.

  • Регулирующий орган Бразилии Anvisa в воскресенье, 17 января, одобрил экстренное использование вакцин против COVID-19 от китайской Sinovac Biotech Ltd и британской AstraZeneca. В стране начинается иммунизация.