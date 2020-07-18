В Ровенской области провели первые аукционы по продаже права добычи янтаря на двух участках.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

“Сегодня состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка в 10 га в с. Алексеевка Сарненского района выставили на сайте “Прозрачно” еще в июне. А уже 17 июля состоялись онлайн торги. Результат – преувеличил все наши ожидания”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что начальная цена первого участка была 319,6 тысяч грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тысяч грн.

В то же время, второй участок стартовала с 333,2 тысяч грн. А купили ее за 29 млн грн, что в 90 раз больше.

Всего участие в первом аукционе приняли 4 фирмы, а во втором – 6.

Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках.