В Ровенской области столкнулись семь авто. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

По предварительной информации, авария произошла из-за сильного тумана и скользкой дороги.

Отмечается, что травмировались два человека, среди которых одна женщина, которую зажало в авто.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

В полиции добавили, что движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, а дорожное покрытие скользкое.