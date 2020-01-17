Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.
По предварительной информации, авария произошла из-за сильного тумана и скользкой дороги.
Отмечается, что травмировались два человека, среди которых одна женщина, которую зажало в авто.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.
В полиции добавили, что движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, а дорожное покрытие скользкое.
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