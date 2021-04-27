У Рівному в приміщенні міського суду 27 квітня адвокат вдарив по руці головну редакторку інтернет-видання та забрав її мобільний телефон через її прагнення знімати судове засідання.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Слідчі з’ясували, що між журналісткою й адвокатом одного з підозрюваних перед початком судового засідання виник конфлікт. Причиною стали плани з відеофіксації головредкою інтернет-видання судового засідання.

Адвокат вдарив журналістку по руці та забрав її телефон. В інцидент втрутилися працівники судової охорони, які повернули пристрій власниці.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 статті 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Адвокату загрожують виправні роботи на строк до 2 років, арешт до 6 місяців, обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Зараз поліція встановлює всі обставини події.