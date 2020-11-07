В Ровно кандидаты в депутаты областного совета от "Оппозиционного платформы - За життя" требовали через суд пересчета голосов на местных выборах. Для преодоления барьера в 5% им не хватило всего одного голоса.

Об этом сообщает издание Четверта влада.

По результатам территориальной избирательной комиссии (ТИК) партия набрала 4,9997% из необходимых 5%. Руководитель местного отделения ОПЗЖ Михаил Бузинарский заявил, что для преодоления барьера не хватило всего одного голоса.

В субботу, 7 ноября ровенский админсуд начал рассмотрение по этому делу. Местные СМИ сообщают, что в суд прибыли представители других политических сил, в частности “Европейской солидарности”, “Батькивщины”, “Слуги народа”, “Голоса” и “За будущее”. Все они против заявления ОПЗЖ о пересчете голосов.

По данным “Опоры“, ровенская ТИК обратилась в суд с ходатайством об оставлении иска без рассмотрения, поскольку истекли сроки обращения в суд.

Несмотря на то, что Бузинарский заявлял о многочисленных нарушениях при подсчете голосов, суд удовлетворил ходатайство ТИК.

В ровенский областной совет вошли:

“Европейская солидарность” -18,8%;

“За будущее” – 11,5%;

“Слуга народа” – 15,6%;

“Батькивщина” – 10,8%;

“Сила и Честь” – 10,2%;

Радикальная Партия Олега Ляшко – 7,8%;

ВО “Свобода” – 7,4%.

Напомним, что по результатам местных выборов в Украине депутатом Черкасского городского совета стал Сергей Прядко.