Об этом сообщает издание Четверта влада.
По результатам территориальной избирательной комиссии (ТИК) партия набрала 4,9997% из необходимых 5%. Руководитель местного отделения ОПЗЖ Михаил Бузинарский заявил, что для преодоления барьера не хватило всего одного голоса.
В субботу, 7 ноября ровенский админсуд начал рассмотрение по этому делу. Местные СМИ сообщают, что в суд прибыли представители других политических сил, в частности “Европейской солидарности”, “Батькивщины”, “Слуги народа”, “Голоса” и “За будущее”. Все они против заявления ОПЗЖ о пересчете голосов.
По данным “Опоры“, ровенская ТИК обратилась в суд с ходатайством об оставлении иска без рассмотрения, поскольку истекли сроки обращения в суд.
Несмотря на то, что Бузинарский заявлял о многочисленных нарушениях при подсчете голосов, суд удовлетворил ходатайство ТИК.
В ровенский областной совет вошли:
- “Европейская солидарность” -18,8%;
- “За будущее” – 11,5%;
- “Слуга народа” – 15,6%;
- “Батькивщина” – 10,8%;
- “Сила и Честь” – 10,2%;
- Радикальная Партия Олега Ляшко – 7,8%;
- ВО “Свобода” – 7,4%.
Напомним, что по результатам местных выборов в Украине депутатом Черкасского городского совета стал Сергей Прядко.
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