Об этом сообщает пресс-служба Ровенского городского совета со ссылкой на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом комиссия отреагировала на постановления Кабинета Министров о ситуации с распространением коронавируса, в частности, постановление №641 с изменениями, внесенными постановлением №1100 от 11 ноября, касающиеся внедрения в Украине карантина выходного дня.

На заседании согласовали временного приостановить функционирование групп заведения дошкольного образования №16 города Ровно в связи с заболеванием работников заведения на COVID-19 и рекомендовали рассмотреть на сессии Ровенского городского совета обращение администрации КНП “Центральная городская больница” Ровенского городского совета о выделении средств в размере 10 млн грн для срочного приобретения кислородной станции с возможностью производить кислород для пациентов с COVID-19.

В Окружной административный суд Киева поступили три иска по обжалованию введенного Правительством карантина выходного дня.